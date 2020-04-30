30 Апр 2020 2020-04-30T09:15:39+03:00

Председателя ТСЖ в Нягани оштрафовали за сокрытие информации Фото: pixabay.com

История началась с жалобы одного из жильцов дома

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Председателя ТСЖ в Нягани, не предоставившего по запросу одного из собственников жилья информацию, привлечен к административной ответственности: правоохранители тщательно проверили обращение жителя города о нарушении его прав.

- Установлено, что вопреки требованиям закона председатель одного из ТСЖ Нагяни по запросу собственника жилого помещения не предоставил информацию, касающуюся вопросов управления многоквартирным жилым домом, - пояснили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

В отношении председателя ТСЖ возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном по статье «Отказ в предоставлении информации».

В итоге мировой судья по результатам рассмотрении дела оштрафовал виновное лицо.

ИСТОЧНИК KP.RU