2020-04-30T09:15:39+03:00
Общество

Председателя ТСЖ в Нягани оштрафовали за сокрытие информации

История началась с жалобы одного из жильцов дома
Руслан Савинов
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Председателя ТСЖ в Нягани оштрафовали за сокрытие информацииПредседателя ТСЖ в Нягани оштрафовали за сокрытие информацииФото: pixabay.com
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Председателя ТСЖ в Нягани, не предоставившего по запросу одного из собственников жилья информацию, привлечен к административной ответственности: правоохранители тщательно проверили обращение жителя города о нарушении его прав.

- Установлено, что вопреки требованиям закона председатель одного из ТСЖ Нагяни по запросу собственника жилого помещения не предоставил информацию, касающуюся вопросов управления многоквартирным жилым домом, - пояснили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

В отношении председателя ТСЖ возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном по статье «Отказ в предоставлении информации».

В итоге мировой судья по результатам рассмотрении дела оштрафовал виновное лицо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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