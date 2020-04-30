Семь тысяч огнеборцев Югры отмечают профессиональный праздник

30 Апр 2020 2020-04-30T09:00:14+03:00

В 2020 году пожарные региона ликвидировали более семисот пожаров

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Пожарные Югры, как и всей России, сегодня, 30 апреля, отмечают свой профессиональный праздник - День пожарной охраны.

- В рядах пожарной охраны Ханты-Мансийского округа - около семи тысяч огнеборцев, которые ежедневно защищают города, населенные пункты, предприятия, объекты нефтяной и газовой промышленности от огня. Это сплоченный коллектив высокопрофессиональных специалистов, готовый прийти на помощь в любой ситуации, - напомнили в пресс-службе МЧС по ХМАО.

Сообщается, что только в 2020 году пожарные региона ликвидировали более семисот пожаров и спасли жизни 97 человек. Кроме того, ежедневно огнеборцы оказывают помощь людям на дорогах при ликвидации последствий ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU