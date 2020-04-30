Месяц профилактики зависимостей стартует в Югре

30 Апр 2020 2020-04-30T08:46:10+03:00

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Месячник профилактики развития зависимостей стартует в Югре в мае 2020 года. Как отмечают специалисты «Центра медицинской профилактики ХМАО», любую зависимость легче предупредить, чем вылечить.

- Месячник – это отличная возможность изменить свою жизнь к лучшему: отказаться от вредных привычек, перейти на правильное питание, выполнять зарядку по утрам, записаться на онлайн-обучение. Нужно использовать это время с пользой для здоровья, и в этом югорчанам готовы помочь специалисты. Нужно только обратиться, - пояснили эксперты.

Напомним, к психоактивным веществам относят все виды, наркотиков, алкоголя и табачной продукции. По словами врачей, данные вещества одни из главных врагов иммунитета, который лучше наоборот укреплять мерами ЗОЖ в период пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU