Культурная онлайн-программа на 30 апреля для югорчан на самоизоляции
1. Дворец искусств г. Нижневартовск. Что: Вопрос четверга. Викторина "КУЛЬТУРА мира в лицах и фактах от древности до сегодняшних дней". Когда: 30 апреля 15.00. Где.
2. Библиотечно-информационная система г. Нижневартовск. Что: Веселый челлендж «Гарри Поттер и…». Где.
3. Музей истории и ремесел Советского района. Что: Познавательный мастер-класс для детей «Весенний пейзаж». Когда: в течение дня. Где.
4. Нижневартовский театр юного зрителя. Что: Рубрика «Говори красиво». Ораторское мастерство. Когда: 30 апреля 15.00. Где.
5. Многофункциональный культурно-досуговый центр. Что: Мастер-класс «Nature природный скетчинг». Когда: в течение дня. Где.
ИСТОЧНИК KP.RU