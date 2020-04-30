30 Апр 2020 2020-04-30T08:35:10+03:00

Культурная онлайн-программа на 30 апреля для югорчан на самоизоляции Фото: pixabay.com

Музеи ждут своих посетителей в онлайн-пространстве

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1. Дворец искусств г. Нижневартовск. Что: Вопрос четверга. Викторина "КУЛЬТУРА мира в лицах и фактах от древности до сегодняшних дней". Когда: 30 апреля 15.00. Где.

2. Библиотечно-информационная система г. Нижневартовск. Что: Веселый челлендж «Гарри Поттер и…». Где.

3. Музей истории и ремесел Советского района. Что: Познавательный мастер-класс для детей «Весенний пейзаж». Когда: в течение дня. Где.

4. Нижневартовский театр юного зрителя. Что: Рубрика «Говори красиво». Ораторское мастерство. Когда: 30 апреля 15.00. Где.

5. Многофункциональный культурно-досуговый центр. Что: Мастер-класс «Nature природный скетчинг». Когда: в течение дня. Где.

ИСТОЧНИК KP.RU