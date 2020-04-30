ДНК-анализ помог найти насильника в Нижневартовске
Отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следкома Югры возбудил уголовное дело в отношении 30-летнего уроженца Узбекской ССР. По данным пресс-службы СУ СК, мужчину подозревают в совершении преступления, по статье «Насильственные действия сексуального характера».
По данным следствия, в сентябре 2011 года подозреваемый рядом с Комсомольским озером Нижневартовска угрожал убийством и сломил волю 21-летней местной жительницы к сопротивлению:
- После этого он совершил с потерпевшей насильственные действия сексуального характера. Затем подозреваемый скрылся пределами Югры в Московской области, - пояснили стражи порядка.
С появлением возможностей генотипоскопического исследования преступление удалось раскрыть.
- По результатам экспертизы веществ биологического происхождения, сохранившихся на одежде потерпевшей, следователи установили совпадение ДНК на вещественных доказательствах с ДНК-профилем лица, генетический паспорт которого имелся в единой ДНК-базе Следкома, - пояснили в пресс-службе СУ СК по ХМАО.
Известно, что с 2011 года злоумышленник успел совершить еще ряд преступлений, за которые осужден в Московской области и сейчас содержится под стражей.
По уголовному делу проводится комплекс следственных действий по установлению всех обстоятельств преступления: расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU