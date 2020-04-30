Предпринимателей Сургута поддержат местными субсидиями
В Сургуте расширили перечень финансовой поддержки предпринимателей. Как отметили в пресс-службе администрации города, заявки на получение выплат подали уже более трехсот бизнесменов города. Меры поддержки разработаны на время пандемии коронавируса.
По новому перечню социально-ориентированным бизнесменам возместят часть затрат на аренду помещений. Субсидии также действуют на гостиничный бизнес и туристическую сферу. Прием документов продлится до 1 июня.
- Размер субсидии зависит от направления. Поддержка может достигать до трехсот тысяч рублей, – уточнила начальник управления инвестиций Сургута Светлана
ИСТОЧНИК KP.RU