2020-04-30T07:01:03+03:00
Общество

Предпринимателей Сургута поддержат местными субсидиями

Поддержка может доходить до 300 тысяч рублей
Руслан Савинов
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Предпринимателей Сургута поддержат местными субсидиямиПредпринимателей Сургута поддержат местными субсидиямиФото: pixabay.com
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В Сургуте расширили перечень финансовой поддержки предпринимателей. Как отметили в пресс-службе администрации города, заявки на получение выплат подали уже более трехсот бизнесменов города. Меры поддержки разработаны на время пандемии коронавируса.

По новому перечню социально-ориентированным бизнесменам возместят часть затрат на аренду помещений. Субсидии также действуют на гостиничный бизнес и туристическую сферу. Прием документов продлится до 1 июня.

- Размер субсидии зависит от направления. Поддержка может достигать до трехсот тысяч рублей, – уточнила начальник управления инвестиций Сургута Светлана

ИСТОЧНИК KP.RU

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