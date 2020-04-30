Предпринимателей Сургута поддержат местными субсидиями

30 Апр 2020 2020-04-30T07:01:03+03:00

Поддержка может доходить до 300 тысяч рублей

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В Сургуте расширили перечень финансовой поддержки предпринимателей. Как отметили в пресс-службе администрации города, заявки на получение выплат подали уже более трехсот бизнесменов города. Меры поддержки разработаны на время пандемии коронавируса.

По новому перечню социально-ориентированным бизнесменам возместят часть затрат на аренду помещений. Субсидии также действуют на гостиничный бизнес и туристическую сферу. Прием документов продлится до 1 июня.

- Размер субсидии зависит от направления. Поддержка может достигать до трехсот тысяч рублей, – уточнила начальник управления инвестиций Сургута Светлана

ИСТОЧНИК KP.RU