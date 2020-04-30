30 Апр 2020 2020-04-30T06:34:09+03:00

Четыре двора благоустроят в Сургуте в 2020 году Фото: pixabay.com

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Летом 2020 года благоустроят сургутские дворы домов по проспекту Набережный, 4, 4б, Пролетарский, 12 и улица 50 лет ВЛКСМ, 8. По информации от пресс-службы администрации Сургута, на благоустройство этих территорий из бюджета города выделено 25 миллионов рублей.

- Пройдут работы по асфальтированию и обустройству тротуаров, установят детские площадки. Инициаторами благоустройства придомовых территорий выступают сами жители, - пояснили сургутские власти.

- Сургутяне также могут принять участие в дополнительном финансировании работ – от 10 до 20 % стоимости, – уточнил замдиректора департамента городского хозяйства Сергей Алексеев.

Добавим, что к выполнению работ подрядчики приступят в начале

ИСТОЧНИК KP.RU