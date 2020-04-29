Активисты ОНФ в Югре помогли многодетной вартовчанке

29 Апр 2020 2020-04-29T19:00:47+03:00

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Общественники ОНФ в ХМАО организовали помощь многодетной вартовчанке, оказавшейся в сложной жизненной ситуации после заболевания. Женщина не успела оформить инвалидность до введения режима самоизоляции: семья осталась почти без средств. Актвисты помогли ей решить вопрос с получением пенсии и лечением в клинике Санкт-Петербурга.

- Полгода назад у 38-летней Ильмиры Ишмуратовой случилось обострение гайморита. У женщины болезнь привела к очаговому воспалению мозга и потерям сознания, провалам в памяти и слепоте. Следующим ударом для женщины стал уход мужа, который оставил без содержания троих детей, - рассказали в пресс-службе ОНФ по ХМАО.

Чтобы изменить ситуацию, эксперты привлекли к сотрудничеству работников городской службы соцзащиты, медиков и МФЦ.

- Мы семью без помощи не оставим, будем работать вместе с социальной службой и работниками здравоохранения до полного разрешения ситуации, – поделился член регионального штаба ОНФ в Югре Евгений Горчаков.

Добавим, главное, чего ждет Ильмира сегодня – лечения в Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU