29 Апр 2020 2020-04-29T18:07:13+03:00

В свой выходной день росгвардеец в Югре обезвредил преступника. Фото Росгвардии ХМАО.

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В ХМАО сотрудник Росгвардии, находясь на выходном дне, задержал автомобильного вора, которого подозревают во взломе чужого автомобиля.

- Правоохранитель услышал с улицы звуки включенной сигнализации. Выйдя на балкон, он увидел около отечественного автомобиля неизвестного мужчину, который пытался вскрыть водительскую дверь, - рассказали в пресс-службе Росгвардии ХМАО.

Злоумышленник с зубилом попытался сбежать, но через несколько сотен метров его задержал росгвардейцем.

- В ходе разбирательства было установлено, что задержанный пытался украсть из машины магнитолу и аккумулятор, - пояснили полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU