В свой выходной день росгвардеец в Югре обезвредил преступника
В ХМАО сотрудник Росгвардии, находясь на выходном дне, задержал автомобильного вора, которого подозревают во взломе чужого автомобиля.
- Правоохранитель услышал с улицы звуки включенной сигнализации. Выйдя на балкон, он увидел около отечественного автомобиля неизвестного мужчину, который пытался вскрыть водительскую дверь, - рассказали в пресс-службе Росгвардии ХМАО.
Злоумышленник с зубилом попытался сбежать, но через несколько сотен метров его задержал росгвардейцем.
- В ходе разбирательства было установлено, что задержанный пытался украсть из машины магнитолу и аккумулятор, - пояснили полицейские.
ИСТОЧНИК KP.RU