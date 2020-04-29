В Нижневартовске продолжили дезинфекцию общественных пространств

29 Апр 2020 2020-04-29T18:01:35+03:00

За сутки обрабатывают не менее десятка улиц

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Коммунальные службы Нижневартовска продолжают проводить мероприятия по санитарной и профилактической обработке улиц и дорог города.

- Накануне вечером обработка прошла на улицах: Лопарева, Интернациональной, Северной, Пермской, Дзержинского, Дружбы Народов, Героев Самотлора и Нововартовской, - пояснили в пресс-службе администрации Нижневартовска.

Добавим, что ранее подобные мероприятия прошли на улицах: Мира, 60 лет Октября, Ленина, Мусы Джалиля, Маршала Жукова, Нефтяников, Чапаева, а также на проспекте Победы.

Обработка специально проводится в вечернее время, чтобы не тревожить жителей города

ИСТОЧНИК KP.RU