В Нижневартовске продолжили дезинфекцию общественных пространств
Коммунальные службы Нижневартовска продолжают проводить мероприятия по санитарной и профилактической обработке улиц и дорог города.
- Накануне вечером обработка прошла на улицах: Лопарева, Интернациональной, Северной, Пермской, Дзержинского, Дружбы Народов, Героев Самотлора и Нововартовской, - пояснили в пресс-службе администрации Нижневартовска.
Добавим, что ранее подобные мероприятия прошли на улицах: Мира, 60 лет Октября, Ленина, Мусы Джалиля, Маршала Жукова, Нефтяников, Чапаева, а также на проспекте Победы.
Обработка специально проводится в вечернее время, чтобы не тревожить жителей города
ИСТОЧНИК KP.RU