29 Апр 2020 2020-04-29T17:22:30+03:00

Уровень воды в реках около поселков Угут и Салым приблизился к критическому Фото: pixabay.com

Все меры предупреждения ЧС в регионе уже приняты

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В ХМАО состоялось заседание рабочей группы по транспортному, энергетическому и коммунальному обеспечению регионального оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса и комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности при правительстве Югры.

Стало известно, что муниципалитеты региона полностью готовы к реагированию на ЧС и происшествия в выходные и праздничные дни мая.

Кроме того, из-за теплой зимы в ХМАО вскрытие рек произошло ранее обычного. На Оби, к примеру, на 14-20 дней раньше среднемноголетних дат.

Также среди решений и поручений мероприятия: в ближайшие дни – пристальное внимание к поселкам Угут и Салым, там уровень воды в реках сегодня близок к критическим уровням.

Добавим, что все речные суда в ХМАО обрабатывают дезинфицирующими средствами, а экипажу обеспечен месячный запас средств индивидуальной защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU