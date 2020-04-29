Банда сургутян ограбила местного жителя

29 Апр 2020 2020-04-29T17:06:41+03:00

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Правоохранители Сургута утвердили обвинение по уголовному делу в отношении четырех сургутян. По данным пресс-службы УМВД по ХМАО, мужчин обвиняют по статьям «Разбой группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия», «Вымогательство» и «Грабеж».

По данным следствия, злоумышленники договорились в безлюдном парке напасть на местного жителя и похитить у него телефон, а также прочие ценные вещи.

- Ночью в сквере возле дома №26 по ул.А.Усольцева в Сургуте они напали на возвращавшегося домой потерпевшего и потребовали передать телефон. После отказа преступники нанесли мужчине удары битой и похитили гаджет, - пояснили стражи порядка.

Затем преступники отвезли пострадавшего на квартиру одного из нападавших и требовали передать им 100 тыс. рублей.

Обвиняемые заключены под стражу. Уголовное дело направлено в городской суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU