2020-04-29T17:06:41+03:00
Происшествия

Банда сургутян ограбила местного жителя

У потерпевшего отобрали толстовку, телефон и требовали деньги
Руслан Савинов
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Банда сургутян ограбила местного жителяБанда сургутян ограбила местного жителяФото: pixabay.com
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Правоохранители Сургута утвердили обвинение по уголовному делу в отношении четырех сургутян. По данным пресс-службы УМВД по ХМАО, мужчин обвиняют по статьям «Разбой группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия», «Вымогательство» и «Грабеж».

По данным следствия, злоумышленники договорились в безлюдном парке напасть на местного жителя и похитить у него телефон, а также прочие ценные вещи.

- Ночью в сквере возле дома №26 по ул.А.Усольцева в Сургуте они напали на возвращавшегося домой потерпевшего и потребовали передать телефон. После отказа преступники нанесли мужчине удары битой и похитили гаджет, - пояснили стражи порядка.

Затем преступники отвезли пострадавшего на квартиру одного из нападавших и требовали передать им 100 тыс. рублей.

Обвиняемые заключены под стражу. Уголовное дело направлено в городской суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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