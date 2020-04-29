Уровень заболеваемости югорчан описторхозом признали высоким
Окружной специализированный центр хирургии печени и поджелудочной железы отметил 20-летие со дня основания. В медучреждении напомнили о причинах его создания:
- Основанием для создания центра стала высокая заболеваемость населения Югры описторхозом, которая достигает 80-87%. На этом фоне у пациентов развивается целый ряд хирургических осложнений - повышается риск печеночной недостаточности при операциях на печени. Также причиной для создания специализированного центра стала высокая заболеваемость населения онкологической патологией печени и поджелудочной железы в округе, - пояснили в пресс-службе депздрава ХМАО.
Отмечается, что за 20 лет на базе центра вылечили более десяти тысяч пациентов, и выполнили около 8,5 тысяч операций. В 2019 году специалисты учреждения начали выполнять операции и по трансплантации печени.
ИСТОЧНИК KP.RU