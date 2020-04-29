Уровень заболеваемости югорчан описторхозом признали высоким

29 Апр 2020 2020-04-29T15:42:18+03:00

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Окружной специализированный центр хирургии печени и поджелудочной железы отметил 20-летие со дня основания. В медучреждении напомнили о причинах его создания:

- Основанием для создания центра стала высокая заболеваемость населения Югры описторхозом, которая достигает 80-87%. На этом фоне у пациентов развивается целый ряд хирургических осложнений - повышается риск печеночной недостаточности при операциях на печени. Также причиной для создания специализированного центра стала высокая заболеваемость населения онкологической патологией печени и поджелудочной железы в округе, - пояснили в пресс-службе депздрава ХМАО.

Отмечается, что за 20 лет на базе центра вылечили более десяти тысяч пациентов, и выполнили около 8,5 тысяч операций. В 2019 году специалисты учреждения начали выполнять операции и по трансплантации печени.

ИСТОЧНИК KP.RU