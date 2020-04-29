В Когалыме взялись за обновление дорожной разметки
Дорожно-коммунальные службы Когалыма начали плановые работы с обновления разметки пешеходных переходов. Подробнее о ходе благоустройства стало известно от пресс-службы администрации города.
- Сегодня, 29 апреля, специалисты работают на улицах Ленинградская, Мира, Молодежная. В ближайшее время разметку обновят на всей дорожно-уличной сети Когалыма, - пояснили городские власти.
Также уже ведутся работы по очистке улиц от песка, листвы и мусора. В социальных сетях горожане выражают свои благодарности рабочим, чьи результаты труда уже видны на городских улицах.
- Спасибо большое за Ваш труд, - написала одна из подписчиц.
ИСТОЧНИК KP.RU