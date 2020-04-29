2020-04-29T15:27:49+03:00
Общество

В Когалыме взялись за обновление дорожной разметки

В короткие сроки всю дорожно-уличную сеть приведут в порядок после зимы
Руслан Савинов
Поделиться:
В Когалыме взялись за обновление дорожной разметки. Фото администрации города.В Когалыме взялись за обновление дорожной разметки. Фото администрации города.
Изменить размер текста:

Дорожно-коммунальные службы Когалыма начали плановые работы с обновления разметки пешеходных переходов. Подробнее о ходе благоустройства стало известно от пресс-службы администрации города.

- Сегодня, 29 апреля, специалисты работают на улицах Ленинградская, Мира, Молодежная. В ближайшее время разметку обновят на всей дорожно-уличной сети Когалыма, - пояснили городские власти.

Также уже ведутся работы по очистке улиц от песка, листвы и мусора. В социальных сетях горожане выражают свои благодарности рабочим, чьи результаты труда уже видны на городских улицах.

- Спасибо большое за Ваш труд, - написала одна из подписчиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уровень заболеваемости югорчан описторхозом признали высоким
В Когалыме взялись за обновление дорожной разметки
Пьяный хантымансиец сообщил о ложном теракте
Большинство новых случаев коронавируса вновь зафиксированы в Ханты-Мансийском районе
Югорчанин до смерти избил подругу
Медработников Югры, борющихся с пандемией, еженедельно тестируют на коронавирус
Жительница Свердловской области в шапке и парике ограбила югорчанку
Житель Октябрьского района уговорил знакомого употребить наркотики
В Сургутском районе увеличили расходы бюджета
Около 420 гектаров площади Сургута обрабатывают против клещей
Еще четверо югорчан излечились от коронавируса
Более тысячи югорчан получили срочную социальную помощь
Житель Мегиона прятал по десяткам тайников-закладок «синтетику»
Уже 93 предприятия в Югре признали системообразующими