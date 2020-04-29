29 Апр 2020 2020-04-29T15:27:49+03:00

В Когалыме взялись за обновление дорожной разметки. Фото администрации города.

В короткие сроки всю дорожно-уличную сеть приведут в порядок после зимы

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Дорожно-коммунальные службы Когалыма начали плановые работы с обновления разметки пешеходных переходов. Подробнее о ходе благоустройства стало известно от пресс-службы администрации города.

- Сегодня, 29 апреля, специалисты работают на улицах Ленинградская, Мира, Молодежная. В ближайшее время разметку обновят на всей дорожно-уличной сети Когалыма, - пояснили городские власти.

Также уже ведутся работы по очистке улиц от песка, листвы и мусора. В социальных сетях горожане выражают свои благодарности рабочим, чьи результаты труда уже видны на городских улицах.

- Спасибо большое за Ваш труд, - написала одна из подписчиц.

ИСТОЧНИК KP.RU