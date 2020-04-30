2020-04-30T05:01:37+03:00
Общество

Погода в Югре 30 апреля: умеренный дождь и гроза

Температура днем поднимется до +14 градусов
Руслан Савинов
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Погода в Югре 30 апреля: умеренный дождь и грозаПогода в Югре 30 апреля: умеренный дождь и грозаФото: pixabay.com
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В Ханты-Мансийском автономном округе в четверг, 30 апреля, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами умеренный дождь и гроза. Ветер северо-западный 6 – 11 м/с. Температура воздуха ночью +3, +8 градусов, днем +9, +14 градусов.

В Ханты-Мансийске будет небольшая облачность с прояснениями. Синоптики обещают небольшой дождь. Ветер северо-западный 6-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +10, +12 градусов.

В Сургуте станет облачно и ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +9, +12 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется пасмурный день и сильный дождь. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Температура воздух днем составит +10, +14 градусов.

На Руси этот день называли «Зосима Пчельник». По погоде отмечали: В этот день считалось хорошим делом отведать меда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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