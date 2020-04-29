Пьяный хантымансиец сообщил о ложном теракте
В Ханты-Мансийске установлен подозреваемый в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.
- Накануне, 28 апреля, на телефон единой дежурной диспетчерской службы позвонил неизвестный и сообщил якобы о готовящихся взрывах в Ханты-Мансийске, - рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО.
Известно, что экстренно были подняты все наружные службы столицы Югры. Сотрудники угрозыска вскоре установили личность злоумышленника:
- Им оказался 52-лтеинй местный житель: он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, - уточнили стражи порядка.
К данному моменту возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Виновному грозит лишение свободы сроком до трех лет. Сейчас подозреваемый находится в специальном помещении для задержанных лиц.
ИСТОЧНИК KP.RU