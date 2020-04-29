Большинство новых случаев коронавируса вновь зафиксированы в Ханты-Мансийском районе
В ХМАО по состоянию на 29 апреля зарегистрировано 366 случаев коронавирусной инфекции, которые подтверждены лабораторно. Отметим, что за прошедшие сутки - 28 случаев в семи муниципалитетах. География распространения следующая:
- Ханты-Мансийский район – 17, Урай - один, Сургут - один, Нефтеюганск - один, Нижневартовск - один, Мегион - четыре, Нягань – три, - заявила на брифинге оперштаба заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Инна Кудрявцева.
Она также уточнила, что из новых случаев: один – завозной, 23 - в ранее зарегистрированных очагах, четыре случая, предположительно, - новые очаги.
Добавим, что при первых признаках заболевания необходимо обратиться на единую круглосуточную горячую линию региона - 8 800 301 68 88.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»