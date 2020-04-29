2020-04-29T14:47:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Большинство новых случаев коронавируса вновь зафиксированы в Ханты-Мансийском районе

Появляются также и новые очаги
Руслан Савинов
Поделиться:
Большинство новых случаев коронавируса вновь зафиксированы в Ханты-Мансийском районеБольшинство новых случаев коронавируса вновь зафиксированы в Ханты-Мансийском районеФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В ХМАО по состоянию на 29 апреля зарегистрировано 366 случаев коронавирусной инфекции, которые подтверждены лабораторно. Отметим, что за прошедшие сутки - 28 случаев в семи муниципалитетах. География распространения следующая:

- Ханты-Мансийский район – 17, Урай - один, Сургут - один, Нефтеюганск - один, Нижневартовск - один, Мегион - четыре, Нягань – три, - заявила на брифинге оперштаба заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Инна Кудрявцева.

Она также уточнила, что из новых случаев: один – завозной, 23 - в ранее зарегистрированных очагах, четыре случая, предположительно, - новые очаги.

Добавим, что при первых признаках заболевания необходимо обратиться на единую круглосуточную горячую линию региона - 8 800 301 68 88.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уровень заболеваемости югорчан описторхозом признали высоким
В Когалыме взялись за обновление дорожной разметки
Пьяный хантымансиец сообщил о ложном теракте
Большинство новых случаев коронавируса вновь зафиксированы в Ханты-Мансийском районе
Югорчанин до смерти избил подругу
Медработников Югры, борющихся с пандемией, еженедельно тестируют на коронавирус
Жительница Свердловской области в шапке и парике ограбила югорчанку
Житель Октябрьского района уговорил знакомого употребить наркотики
В Сургутском районе увеличили расходы бюджета
Около 420 гектаров площади Сургута обрабатывают против клещей
Еще четверо югорчан излечились от коронавируса
Более тысячи югорчан получили срочную социальную помощь
Житель Мегиона прятал по десяткам тайников-закладок «синтетику»
Уже 93 предприятия в Югре признали системообразующими