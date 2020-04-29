Большинство новых случаев коронавируса вновь зафиксированы в Ханты-Мансийском районе

29 Апр 2020 2020-04-29T14:47:40+03:00

Появляются также и новые очаги

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В ХМАО по состоянию на 29 апреля зарегистрировано 366 случаев коронавирусной инфекции, которые подтверждены лабораторно. Отметим, что за прошедшие сутки - 28 случаев в семи муниципалитетах. География распространения следующая:

- Ханты-Мансийский район – 17, Урай - один, Сургут - один, Нефтеюганск - один, Нижневартовск - один, Мегион - четыре, Нягань – три, - заявила на брифинге оперштаба заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Инна Кудрявцева.

Она также уточнила, что из новых случаев: один – завозной, 23 - в ранее зарегистрированных очагах, четыре случая, предположительно, - новые очаги.

Добавим, что при первых признаках заболевания необходимо обратиться на единую круглосуточную горячую линию региона - 8 800 301 68 88.

ИСТОЧНИК KP.RU