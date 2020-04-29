2020-04-29T14:37:56+03:00
Происшествия

Югорчанин до смерти избил подругу

Ранее женщина терпела побои и отказывалась от уголовного преследования сожителя
Руслан Савинов
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Югорчанин до смерти избил подругуЮгорчанин до смерти избил подругуФото: pixabay.com
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Следственный отдел Пыть-Яха следственного управления Следкома Югры завершил расследование уголовного дела в отношении 33 – летнего местного жителя. По данным пресс-службы СУ СК по ХМАО, мужчину обвиняют в совершении преступления, по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Следствие установило, что с 7 по 8 февраля 2020 года обвиняемый вместе со своей 34-летней сожительницей распивал алкоголь в квартире знакомых.

- Во время застолья между злоумышленником и его сожительницей из-за незначительного повода возник конфликт: мужчина нанес не менее восьми ударов руками и ногой по голове, туловищу и конечностям потерпевшей. Женщина скончалась.

Известно, что ранее мужчина неоднократно избивал сожительницу: спустя время она мирилась с ним и отказывалась от уголовного преследования.

Сейчас обвиняемый заключен судом под стражу. Вину он не признает. Согласно УК РФ ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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