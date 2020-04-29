Медработников Югры, борющихся с пандемией, еженедельно тестируют на коронавирус

29 Апр 2020 2020-04-29T13:26:21+03:00

Однако один очаг инфекции все же зафиксирован в медучреждении

Изменить размер текста: A A

Губернатор ХМАО Наталья Комарова в режиме видеоконференцсвязи провела очередное заседание регионального оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Особое внимание при обсуждении текущих вопросов было уделено безопасности медработников при борьбе с инфекцией.

- В настоящее время каждые семь дней проводится тестирование на коронавирус всех медицинских работников, оказывающих помощь пациентам с инфекцией. Этой процедуре подлежат 1184 медработника. И уже проведено свыше шести тысяч исследований. К работе с данной категорией пациентов допускается персонал, прошедший 36-часовое обучение, – рассказал глава депздрава региона Алексей Добровольский.

Он отметил также, что между всеми медорганизациями ХМАО существует тесное взаимодействие с контрольно-надзорными структурами, в первую очередь, с Роспотребнадзором.

Кроме того, Добровольский рассказал, что на данный момент на территории медорганизации региона зарегистрирован один очаг инфекции: в Няганской городской поликлинике произошло заражение сотрудников от охранника.

- Такие случаи имеют место быть. Но решение таких задач – наша компетенция, которую мы исполняем совместно со специалистами Роспотребнадзора, – успокоил Алексей Добровольский.

ИСТОЧНИК KP.RU