2020-04-29T14:51:23+03:00
Происшествия

Жительница Свердловской области в шапке и парике ограбила югорчанку

Есть основания полагать, что преступница причастна и к другим кражам
Руслан Савинов
Поделиться:
Жительница Свердловской области в шапке и парике ограбила югорчанкуЖительница Свердловской области в шапке и парике ограбила югорчанкуФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Полиция Советского предъявила обвинение в краже денег 52-летней жительнице Свердловской области.

- В феврале 2020 года сотрудниками угрозыска по Советскому району задержали жительницу Карпинска Свердловской области, подозреваемую краже денег, - пояснили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Злоумышленница в магазине косметики на улице Гастелло в Советском проникла в подсобку, где из дамской сумочки похитила кошелек, внутри которого были с десять тысяч рублей.

- Установлено, что при совершении преступления гражданкой использовались различные средства маскировки – шапка, парик. Имеются основания полагать, что задержанная причастна к совершению других краж на территории Свердловской области. Ранее подозреваемая неоднократно судима за совершение подобных преступлений, - уточнили стражи порядка.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Женщине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Жительница Свердловской области в шапке и парике ограбила югорчанку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уровень заболеваемости югорчан описторхозом признали высоким
В Когалыме взялись за обновление дорожной разметки
Пьяный хантымансиец сообщил о ложном теракте
Большинство новых случаев коронавируса вновь зафиксированы в Ханты-Мансийском районе
Югорчанин до смерти избил подругу
Медработников Югры, борющихся с пандемией, еженедельно тестируют на коронавирус
Жительница Свердловской области в шапке и парике ограбила югорчанку
Житель Октябрьского района уговорил знакомого употребить наркотики
В Сургутском районе увеличили расходы бюджета
Около 420 гектаров площади Сургута обрабатывают против клещей
Еще четверо югорчан излечились от коронавируса
Более тысячи югорчан получили срочную социальную помощь
Житель Мегиона прятал по десяткам тайников-закладок «синтетику»
Уже 93 предприятия в Югре признали системообразующими