Жительница Свердловской области в шапке и парике ограбила югорчанку
Полиция Советского предъявила обвинение в краже денег 52-летней жительнице Свердловской области.
- В феврале 2020 года сотрудниками угрозыска по Советскому району задержали жительницу Карпинска Свердловской области, подозреваемую краже денег, - пояснили в пресс-службе УМВД по ХМАО.
Злоумышленница в магазине косметики на улице Гастелло в Советском проникла в подсобку, где из дамской сумочки похитила кошелек, внутри которого были с десять тысяч рублей.
- Установлено, что при совершении преступления гражданкой использовались различные средства маскировки – шапка, парик. Имеются основания полагать, что задержанная причастна к совершению других краж на территории Свердловской области. Ранее подозреваемая неоднократно судима за совершение подобных преступлений, - уточнили стражи порядка.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Женщине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
Жительница Свердловской области в шапке и парике ограбила югорчанку.
ИСТОЧНИК KP.RU