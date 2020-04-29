29 Апр 2020 2020-04-29T14:51:23+03:00

Есть основания полагать, что преступница причастна и к другим кражам

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Полиция Советского предъявила обвинение в краже денег 52-летней жительнице Свердловской области.

- В феврале 2020 года сотрудниками угрозыска по Советскому району задержали жительницу Карпинска Свердловской области, подозреваемую краже денег, - пояснили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Злоумышленница в магазине косметики на улице Гастелло в Советском проникла в подсобку, где из дамской сумочки похитила кошелек, внутри которого были с десять тысяч рублей.

- Установлено, что при совершении преступления гражданкой использовались различные средства маскировки – шапка, парик. Имеются основания полагать, что задержанная причастна к совершению других краж на территории Свердловской области. Ранее подозреваемая неоднократно судима за совершение подобных преступлений, - уточнили стражи порядка.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Женщине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="568" height="320" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/776146" frameborder="0"></iframe> Жительница Свердловской области в шапке и парике ограбила югорчанку.

ИСТОЧНИК KP.RU