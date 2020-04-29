Житель Октябрьского района уговорил знакомого употребить наркотики

29 Апр 2020 2020-04-29T12:04:53+03:00

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Октябрьский районный суд вынес приговор в отношении 37 - летнего жителя поселка Унъюган.

По информации от пресс-службы региональной прокуратуры, мужчину признали виновным по статьям «Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в значительном размере» «Склонение к потреблению наркотических средств».

Судом установлено, что в ноябре 2018 года подсудимый у себя в квартире уговорил знакомого употребить запрещенные вещества.

- Также югорчанин передал другу часть имеющихся у него наркотиков, которые последний хранил при себе до момента изъятия, - пояснили стражи порядка.

Суд назначил виновному лишение свободы на срок 9 с половиной лет. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU