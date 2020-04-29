Житель Октябрьского района уговорил знакомого употребить наркотики
Октябрьский районный суд вынес приговор в отношении 37 - летнего жителя поселка Унъюган.
По информации от пресс-службы региональной прокуратуры, мужчину признали виновным по статьям «Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в значительном размере» «Склонение к потреблению наркотических средств».
Судом установлено, что в ноябре 2018 года подсудимый у себя в квартире уговорил знакомого употребить запрещенные вещества.
- Также югорчанин передал другу часть имеющихся у него наркотиков, которые последний хранил при себе до момента изъятия, - пояснили стражи порядка.
Суд назначил виновному лишение свободы на срок 9 с половиной лет. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU