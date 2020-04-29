2020-04-29T11:52:13+03:00
Общество

В Сургутском районе увеличили расходы бюджета

Около 88% средств направлено на сферу ЖКХ
Руслан Савинов
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В Сургутском районе увеличили расходы бюджетаВ Сургутском районе увеличили расходы бюджетаФото: pixabay.com
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Весенняя корректировка, принятая парламентариями думы Сургутского района, увеличила объем казны муниципалитета на 256 млн. 400 тыс. рублей в связи с неналоговыми и безвозмездными поступлениями

- Теперь бюджет района на 2020 год составит более 12 млрд 700 млн рублей. Расходная часть увеличилась на 351 млн. руб., из которых 88% направлено на сферу ЖКХ, 20% – физическую культуру и спорт и 18% на культуру. В итоге, объем расходов после уточнения составляет порядка 13,5 млрд рублей, - пояснил в пресс-службе администрации муницпалитета.

Так, в Лянторе, Федоровском, Белом Яре отремонтируют канализационные коллекторы, а в Угуте реконструируют котельную. Более 5, 8 миллионов рублей идет на завершение стройки пойдут на завершение строительства очистных сооружений в Локосово: к лету подрядчик планирует закончить работы.

Также в Русскинской, Высоком Мысу, Барсово, Солнечном и ряде других населенных пунктов продолжатся работы по благоустройству территорий. В Барсово и Угуте возведут два крытых хоккейных кортов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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