Около 420 гектаров площади Сургута обрабатывают против клещей

29 Апр 2020 2020-04-29T11:32:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В Сургуте началась акарицидная обработка трехсот зеленых территорий общей площадью 420 гектаров. Пока что стартовал первый этап борьбы против клещей.

Дезинфекторами предстоит обработать парки, скверы, набережные, детские сады, школы, - пояснили в пресс-службе администрации города.

Накануне прошла в парке «За Саймой». Отметим, что деревья и траву обрабатывают специальным препаратом, безопасным для людей и животных.

Добавим, что в 2020 году из-за ранней весны обработке приступили с 25 апреля. Борьба с клещами в городе пройдет в три этапа, с промежутком в 30 дней. Стоимость работ - 200 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU