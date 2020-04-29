Еще четверо югорчан излечились от коронавируса
По состоянию на 29 апреля в ХМАО выписаны в связи с выздоровлением еще четыре пациента.
Известно, что двое из них из Ханты-Мансийского района, один - из Мегиона, один – в Нижневартовске
- Всего из 338 зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции 257 пациентов в состоянии средней и легкой степени тяжести, состояние десяти пациентов тяжелое, из них четверо подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, - пояснили в департаменте здравоохранения ХМАО.
Таким образом, в сумме в Югре количество выздоровевших на сегодня составило 69 человек.
- Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. При первых признаках заболевания звоните на горячую линию: 8 800 301 68 88, - напоминают работники сферы здравоохранения.
ИСТОЧНИК KP.RU
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