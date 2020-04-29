29 Апр 2020 2020-04-29T10:51:02+03:00

Еще четверо югорчан излечились от коронавируса Фото: pixabay.com

Общее число выздоровевших в регионе - 69 человек

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По состоянию на 29 апреля в ХМАО выписаны в связи с выздоровлением еще четыре пациента.

Известно, что двое из них из Ханты-Мансийского района, один - из Мегиона, один – в Нижневартовске

- Всего из 338 зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции 257 пациентов в состоянии средней и легкой степени тяжести, состояние десяти пациентов тяжелое, из них четверо подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, - пояснили в департаменте здравоохранения ХМАО.

Таким образом, в сумме в Югре количество выздоровевших на сегодня составило 69 человек.

- Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. При первых признаках заболевания звоните на горячую линию: 8 800 301 68 88, - напоминают работники сферы здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU