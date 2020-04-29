Более тысячи югорчан получили срочную социальную помощь

29 Апр 2020 2020-04-29T10:53:45+03:00

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Уже 1288 югорчан в трудной жизненной ситуации получили срочную социальную помощь в период пандемии коронавируса. Подробнее о мерах поддержки стало известно от пресс-службы регионального правительства.

- В том числе семьи с детьми – 694 человека, граждане старше 65 лет – 293, граждане без определенного места жительства, покинувшие места лишения свободы и иные категории – 251, маломобильные югорчане – 38, граждане с хроническими заболеваниями – 12 человек, - рассказали власти ХМАО.

Все нуждающиеся получили предметы первой необходимости и продуктовые наборы: мясные и рыбные консервы, макароны, каши, супы быстрого приготовления, молоко, чай, сахар.

Добавим, что с 29 апреля каждый набор будет упакован в специализированную фирменную «Коробку добра».

ИСТОЧНИК KP.RU