29 Апр 2020 2020-04-29T10:01:03+03:00

Житель Мегиона прятал по десяткам тайников-закладок «синтетику». Фото УМВД по ХМАО.

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В Мегионе 35-летний житель предстанет перед судом за хранение, расфасовку и сбыт запрещенных веществ.

Следствие установило, что в интернете мужчина вступил в сговор с виртуальными работодателями, которые предоставляли ему оптовые партии наркотиков.

- При оборудовании очередной закладки мегионца задержали. Во время досмотра у него дома изъято приготовленное почти три грамма «синтетики», - пояснили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Вскоре в Мегионе были установлены 17 мест закладок и 13 ранее совершенных фактов сбыта наркотика: за время проведения расследования было изъято 22 грамма «синтетики».

Мегионец заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы сроком до двадцати лет.

ИСТОЧНИК KP.RU