Уже 93 предприятия в Югре признали системообразующими
Правительство ХМАО вновь расширило перечень системообразующих организаций.
- В список вошли 93 предприятия различных сфер: топливно-энергетического комплекса, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, промышленности, транспорта и других. 12 окружных предприятий вошли в федеральные отраслевые списки системообразующих предприятий, - пояснили в пресс-службе регионального правительства.
Отметим, первоначально в перечень вошли почти в два раза меньше пунктов, 46 предприятий.
Как отметили власти, списки системообразующих предприятий «динамичны и подлежат регулярной актуализации». Подробно ознакомиться со всем перечнем организаций можно по ссылке.
ИСТОЧНИК KP.RU