29 Апр 2020 2020-04-29T09:21:17+03:00

Уже 93 предприятия в Югре признали системообразующими Фото: pixabay.com

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Правительство ХМАО вновь расширило перечень системообразующих организаций.

- В список вошли 93 предприятия различных сфер: топливно-энергетического комплекса, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, промышленности, транспорта и других. 12 окружных предприятий вошли в федеральные отраслевые списки системообразующих предприятий, - пояснили в пресс-службе регионального правительства.

Отметим, первоначально в перечень вошли почти в два раза меньше пунктов, 46 предприятий.

Как отметили власти, списки системообразующих предприятий «динамичны и подлежат регулярной актуализации». Подробно ознакомиться со всем перечнем организаций можно по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU