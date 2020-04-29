2020-04-29T09:08:00+03:00
Общество

Культурная онлайн-программа на 29 апреля для югорчан на самоизоляции

Музеи ждут своих посетителей в онлайн-пространстве
Руслан Савинов
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Культурная онлайн-программа на 29 апреля для югорчан на самоизоляцииКультурная онлайн-программа на 29 апреля для югорчан на самоизоляцииФото: pixabay.com
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Используйте время дома на самоизоляции с пользой: небольшой дайджест онлайн-мероприятий для любителей культурного отдыха. Обогатите себя настоящими, вечными знаниями из мира литературы и искусства.

1. Музейно-выставочный центр г. Когалым. Что: «Экскурсия по городу, сидя на диване». Когда: 29 апреля 15.00. Онлайн-трансляция.

2. Центр национальных культур г. Нижневартовск. Что: Рубрика «#готовимдома с Сашей Тарасовой». Когда: 29 апреля 15.00. Онлайн-трансляция.

3. Музей истории и ремесел Советского района. Что: Проект «Музей в рюкзаке». Когда: в течение дня. Онлайн-трансляция.

4. Музейно-культурный центр г. Нягань. Что: Виртуальная экскурсия по выставке «Культура и город: 35 лет вместе». Часть 3. Когда: 29 апреля 12.00. Онлайн-трансляция.

5. Сургутский музыкальный колледж. Что: Юбилейный концерт «Симфония наших сердец». Когда: в течение дня. Онлайн-трансляция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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