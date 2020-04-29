29 Апр 2020 2020-04-29T08:55:40+03:00

Ни одной дорожной аварии за сутки не случилось в Югре Фото: pixabay.com

Однако пьяные водители никуда не делись

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На территории ХМАО за минувшие сутки, 28 апреля, дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими не произошло. Радостные новости стали известны от пресс-службы Госавтоинспекции Ханты-Мансийского автономного округа.

Однако в Югре сотрудники ГИБДД задержали пять водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, девять – за отказ от медицинского освидетельствования, двух – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 39 водителей привлечены к ответственности.

- Соблюдение правил дорожного движения, внимательность, взаимовежливость и взаимоуважение являются основными составляющими безаварийной ситуации на дорогах ХМАО, - напомнили югорчанам в пресс-службе Госавтоинспекция региона.

ИСТОЧНИК KP.RU