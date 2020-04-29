2020-04-29T08:20:12+03:00
Общество

Югорчанам напомнили, как на 100% определить подлинность ряда товаров

Жителям региона доступно приложение для проверки качества покупки
Руслан Савинов
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Югорчанам напомнили, как на 100% определить подлинность ряда товаровЮгорчанам напомнили, как на 100% определить подлинность ряда товаровФото: pixabay.com
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Правительством РФ утвержден перечень товаров, которые подлежат обязательной маркировке средствами идентификации на предмет законности, качества и безопасности.

- Маркировка нужна, чтобы идентифицировать товар и расшифровать его характеристики и свойства. Цель маркировки – снижение оборота контрафактных товаров. Их производство невозможно контролировать, так же, как и качество используемого сырья, - поделилась заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева.

В перечень подлежащих маркировке товаров вошли: табачная продукция, парфюмерия шины, одежда, белье, обувь, фотокамеры (кроме кинокамер), молочная продукция.

Итак, центром развития перспективных технологий разработана система «Честный ЗНАК». Она позволяет проследить весь путь товара на каждом этапе – от завода до потребителя. Потребитель сможет отсканировать код товаре своим смартфоном: App Store или Android.

Отметим, что за оборот немаркированных товаров и нарушение порядка их маркировки на территории России предусмотрена административная и уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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