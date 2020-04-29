Власти ХМАО заявили о готовности к запуску системы цифровых пропусков

29 Апр 2020 2020-04-29T10:49:18+03:00

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Самые популярные темы, которые поступают на единую горячую линию в ХМАО последние две недели, касаются системы «Цифровое уведомление», оперативной ситуации по коронавирусу в Югре и транспортной доступности населенных пунктов. Об этом стало известно на заседании оперативного регионального штаба.

- Тестирование информационной системы самоконтроля «Цифровое уведомление» завершено, ею воспользовались более 21 тысяч физических лиц и шесть тысяч юрлиц, - отчитались в оперштабе.

Таким образом, профильный департамент предлагает запустить систему в эксплуатацию для госслужащих, работников органов власти, людей старше 65 лет, а также страдающих хроническими заболеваниями.

ИСТОЧНИК KP.RU