Вартовчанин похитил 5- тонный контейнер, а сургутянин - 5 упаковок сыра

29 Апр 2020 2020-04-29T08:00:34+03:00

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В ХМАО накануне, 28 апреля, случилось 55 преступлений. По данным пресс-службы УМВД Югры, уже раскрыто 34 нарушения закона, из них: разбой, мошенничество, шесть преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и шесть краж.

Так, нижневартовские полицейские установили подозреваемого в краже.20-летний молодой человек с дачного участка в СОНТ «Ремонтник» похитил 5 - тонный контейнер с велосипедом и садовым инвентарем на общую сумму 30 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Вартовчанин под подпиской невыезде.

Тем временем в Сургуте ранее неоднократно судимый 43-летий мужчина в магазине по проспекту Мира похитил пять упаковок сыра на сумму около пяти тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело: злоумышленник под подпиской невыезде.

Кроме того, в Югре за минувшие сутки раскрыли пять ранее произошедших преступлений и выявили 9447 правонарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU