Предприятие в Сургуте задолжало работникам зарплату за полгода

29 Апр 2020 2020-04-29T06:23:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Правоохранители Сургута проверили исполнение трудового законодательства в обществе с ограниченной ответственностью «Механизатор».

- Установлено, что организация имеет задолженность по зарплате перед 34 работниками с ноября 2019 года по март 2020 года в размере более 3, 2 млн. рублей, - пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Важно отметить, что работодатель имел средства для погашения задолженности по зарплате перед работниками, но расходовал их на другие цели.

Известно, что прокуратура внесла руководителю предприятия представление об устранении нарушений: возбуждено уголовное дело по статье «Нолная невыплата свыше двух месяцев заработной платы».

Ход расследования находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU