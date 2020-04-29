2020-04-29T06:01:59+03:00
Общество

В ХМАО доставят тысячу переносных инфракрасных термометров

Поставки прибудут на следующей неделе
Руслан Савинов
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В ХМАО доставят тысячу переносных инфракрасных термометровВ ХМАО доставят тысячу переносных инфракрасных термометровФото: pixabay.com
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Для обеспечения коллективной защиты югорчан от распространения коронавирусной инфекции проведен первый этап закупки стационарных и переносных средств дистанционного контроля температуры тела. Подробнее об этом сообщил на заседании оперштаба заместитель губернатора ХМАО Алексей Забозлаев.

- К настоящему моменту в регион уже поставлено 90 стационарных тепловизионных регистраторов. Еще тысяча переносных инфракрасных термометров прибудет в на следующей неделе, - пояснил Алексей Забозлаев.

Он рассказал, что в первую очередь 32 стационарных регистратора направлено в аэропорты, авто-, речные и ж-д вокзалы Кроме того, этими устройствами оснащены все центры занятости населения и 20 МФЦ.

По словам Забозлаева, переносные инфракрасные термометры планируется распределить среди организаций соцсферы, дежурных групп в детсадах, правоохранительных и надзорных органов, коммунальных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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