В ХМАО доставят тысячу переносных инфракрасных термометров
Для обеспечения коллективной защиты югорчан от распространения коронавирусной инфекции проведен первый этап закупки стационарных и переносных средств дистанционного контроля температуры тела. Подробнее об этом сообщил на заседании оперштаба заместитель губернатора ХМАО Алексей Забозлаев.
- К настоящему моменту в регион уже поставлено 90 стационарных тепловизионных регистраторов. Еще тысяча переносных инфракрасных термометров прибудет в на следующей неделе, - пояснил Алексей Забозлаев.
Он рассказал, что в первую очередь 32 стационарных регистратора направлено в аэропорты, авто-, речные и ж-д вокзалы Кроме того, этими устройствами оснащены все центры занятости населения и 20 МФЦ.
По словам Забозлаева, переносные инфракрасные термометры планируется распределить среди организаций соцсферы, дежурных групп в детсадах, правоохранительных и надзорных органов, коммунальных служб.
ИСТОЧНИК KP.RU