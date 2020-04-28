2020-04-28T17:27:46+03:00
Происшествия

Госавтоинспекторы ХМАО раскрыли три угона автомобилей за неделю

Зачастую угонщики - несовершеннолетние
Руслан Савинов
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Госавтоинспекторы ХМАО раскрыли три угона автомобилей за неделюГосавтоинспекторы ХМАО раскрыли три угона автомобилей за неделюФото: pixabay.com
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Сотрудники Госавтоинспекции ХМАО с 18 по 24 апреля 2020 года раскрыли 30 преступлений, в том числе три угона автомобилей.

Так, например, 23 апреля в дежурную часть ОМВД России Нефтеюганска обратился 48-летний мужчина с заявлением о том, что его автомобиль «Лада 212140» угнали. Вскоре сотрудники ГИБДД установили двух подозреваемых: 23 - и 16-летнего.

- Чтобы Ваш автомобиль не оказался в списке разыскиваемых каждый раз при выходе из салона забирайте с собой ключ зажигания, а при закрывании выработайте у себя привычку контролировать, окна, багажник и капот, а также двери, установку на сигнализации и даже содержимое салона, - посоветовали в региональном Управлении ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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