Хантымансийцам рассказали о плановой вакцинации детей

28 Апр 2020 2020-04-28T17:14:43+03:00

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В детской поликлинике Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска возобновлена плановая вакцинация детей и детей.

- В период повышенной пандемии каронавируса необходимо защитить детей и от других рисков. В соответствии с рекомендациями ВОЗ необходимо продолжить плановую иммунизацию детей с соблюдением эпидемиологического режима,- пояснили в пресс-службе администрации города.

Вакцинация проводится с интервалом в полчаса по предварительной записи по телефону 304-398 с 08:00 до 18:00 с понедельника по пятницу.

Добавим, что на прием необходимо приходить в маске, коляски оставлять в колясочной, а приезжать в поликлинику на личном транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU