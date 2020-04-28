2020-04-28T17:14:43+03:00
Общество

Хантымансийцам рассказали о плановой вакцинации детей

Прививки ставят с периодичностью полчаса между пациентами
Руслан Савинов
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Хантымансийцам рассказали о плановой вакцинации детей. Фото администрации города.Хантымансийцам рассказали о плановой вакцинации детей. Фото администрации города.Фото: pixabay.com
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В детской поликлинике Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска возобновлена плановая вакцинация детей и детей.

- В период повышенной пандемии каронавируса необходимо защитить детей и от других рисков. В соответствии с рекомендациями ВОЗ необходимо продолжить плановую иммунизацию детей с соблюдением эпидемиологического режима,- пояснили в пресс-службе администрации города.

Вакцинация проводится с интервалом в полчаса по предварительной записи по телефону 304-398 с 08:00 до 18:00 с понедельника по пятницу.

Добавим, что на прием необходимо приходить в маске, коляски оставлять в колясочной, а приезжать в поликлинику на личном транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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