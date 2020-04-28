В Роспотребнадзоре Югры рассказали, как встречали спецрейс из Азии

28 Апр 2020 2020-04-28T16:42:49+03:00

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Сегодня, 28 апреля, из Индонезии и Таиланда в Югру прибыл самолет, который вернул домой 190 соотечественников. 99 югорчан отправились на двухнедельный карантин по домам, 58 тюменцев и 25 ямальцев, прибывших тем же бортом тут, тут же посадили в автобусы, организованные правительствами Тюменской области и ЯНАО, и увезли домой.

Об этом на брифинге сообщила руководителя регионального управления Роспотребнадзора Инна Кудрявцева. Она рассказала, что приемка спецрейса из Азии несколько раз обсуждалась оперативным штабом Югры. Это помогло слаженно сработать в аэропорту: к моменту посадки самолета в аэропорту Сургута, пассажиров встречали сотрудники в спецзащите. Сотрудники санитарно-карантинного пункта Сургутского аэропорта были одеты в экипировку средства защиты органов дыхания, противоэпидемические костюмы и многое другое. Был усилен тепловизионный контроль, как в салоне самолета, так и в аэропорту.

По прилете в Сургут пассажирам выдали памятку о соблюдении режима изоляции и правовых последствиях в случае его нарушения.

– Иногородние граждане, прибывшие в Сургут, но проживающие в других субъектах отправятся в регион проживания специальными трансферами, организованными правительствами Ямала и Тюменской области. Им будут вручены именные предписания должностных лиц, осуществляющие санитарно-эпидемиологический надзор, об изоляции тех граждан, которые проживают в ХМАО по месту жительства при наличии условий, – заявила Инна Кудрявцева.

Она напомнила: постановлением главного врача РФ от 30 марта предписано, что обязательному обследованию на коронавирусную инфекцию подвергают только тех, у кого наблюдаются симптомы заболевания. Граждане, пребывающие из заграницы, подлежат обследованию только в том случае, если у них выявлены симптомы коронавируса. Здоровые граждане не обследуются, подчеркнула Инна Кудрявцева.

Пока на борту севшего самолета у пассажиров проверяли температуру, тюменцев и ямальцев уже ждали автобусы. Их рассадили в шаттлы и отправили в регион проживания. Югорчанам также организовали трансфер по месту прописки, но с исключениями. Если дом вернувшегося из заграницы югорчанина полон домочадцами, а также если в его квартире проживают пожилые люди, то он будет помещен в обсерватор по прибытии в города и районы округа. В Сургуте на обсервации остались семь омичей и один югорчанин.

– В нашем обсерваторе будут проходить жители Омской области и один гражданин из Березовского района. Житель поселка Игрим в виду трудной доступности поселка будет проходить обсервацию в Сургуте, – пояснила она.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/775937" frameborder="0"></iframe> Югорский Роспотребнадзор о спецрейсе из Азии.Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Инна Кудрявцева рассказала, что приемка спецрейса из Азии несколько раз обсуждалась оперативным штабом Югры.Ирина Ромашкина

Прибывшие проведут обсервацию на базе отдыха «Олимпия». Накануне заезда гостей в «Олимпию» там провели подробную экскурсию. Как будут жить прибывшие из Азии жители других регионов России, проверил лично заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Андрей Звобницев.

Посетителей разместили по номерам. Номер стандартный, для двух человек, гостям предоставили телевизоры, холодильники, подключение к wi-fi. За медперсонал, обслуживающий гостей Югры в «Олимпии», отвечает окружной депздрав, пояснили в обсерваторе.

Житель поселка Игрим в виду трудной доступности поселка будет проходить обсервацию в Сургуте. Фото: правительство Югры

Напомним, ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала спецрейс особенным. Эта эвакуация – инициатива губернатора Югры Натальи Комаровой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/775943" frameborder="0"></iframe> В обсерваторе Сургута заселились восемь пассажиров спецборта из Азии.Как будут жить прибывшие из Азии жители других регионов России, проверил лично заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Андрей Звобницев.Ирина Ромашкина

ИСТОЧНИК KP.RU