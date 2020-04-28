Предприниматель из Югорска утаил от налоговой миллионы рублей
Югорский межрайонный следственный отдел следственного управления Следкома Югры возбудил уголовное дело в отношении 52-летнего жителя города Советский. По данным пресс-службы СУ СК по ХМАО, мужчину подозревают в совершении преступления по статье «Уклонение физического лица от уплаты налогов».
По данным следствия, в 2015 – 2017 годах подозреваемый являлся предпринимателем
- Мужчина торговал строительными и отделочными материалами. Он представлял в налоговый орган декларации с ложными сведениями о заниженном размере используемой торговой площади. Это давало ему право пользоваться упрощенной системой налогообложения, - пояснили стражи порядка.
Установлено, что площадь торговых помещений коммерсанта превышала разрешенную для данного вида налогообложения: тем самым он не уплатил налогов на сумму более шести миллионов рублей.
По уголовному делу проводится комплекс следственных действий по установлению всех обстоятельств, расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU