28 Апр 2020 2020-04-28T16:34:55+03:00

Предприниматель из Югорска утаил от налоговой миллионы рублей Фото: pixabay.com

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Югорский межрайонный следственный отдел следственного управления Следкома Югры возбудил уголовное дело в отношении 52-летнего жителя города Советский. По данным пресс-службы СУ СК по ХМАО, мужчину подозревают в совершении преступления по статье «Уклонение физического лица от уплаты налогов».

По данным следствия, в 2015 – 2017 годах подозреваемый являлся предпринимателем

- Мужчина торговал строительными и отделочными материалами. Он представлял в налоговый орган декларации с ложными сведениями о заниженном размере используемой торговой площади. Это давало ему право пользоваться упрощенной системой налогообложения, - пояснили стражи порядка.

Установлено, что площадь торговых помещений коммерсанта превышала разрешенную для данного вида налогообложения: тем самым он не уплатил налогов на сумму более шести миллионов рублей.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий по установлению всех обстоятельств, расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU