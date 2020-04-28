Пьяный вартовчанин украл у знакомого циркулярную пилу

28 Апр 2020 2020-04-28T16:21:45+03:00

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В ХМАО накануне, 27 апреля, случилось 74 преступления. По данным пресс-службы УМВД ХМАО, уже раскрыто 44 нарушения закона, из них: два факта причинения вреда здоровью, два мошенничества, четыре преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и одиннадцать краж.

Так, в Нижневартовске полицейские установили подозреваемого в краже: 46-летний мужчина в нетрезвом виде похитил из квартиры знакомого циркулярную пилу. Стоимость похищенного - 4500 рублей. Подозреваемый под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело.

Кроме того, в Югре за минувшие сутки раскрыты пять ранее произошедших преступлений минувшие сутки и выявлено почти десять тысяч правонарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU