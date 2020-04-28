Югорчан приглашают принять участие онлайн - фестивале «Папин день»

28 Апр 2020 2020-04-28T16:03:37+03:00

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Всероссийский онлайн - фестиваль «Папин день» включает в себя конкурсы «Супер папа» в соцсетях «Инстаграм» и «Вконтакте», а также сочинение «Сказка о папе».

- В конкурсе «Супер папа» будут оцениваться фото и видео, где изображен отец семейства, который делает добрые дела людям, природе или животным, - пояснили организаторы.

Отметим, что для участия в конкурсе «Супер папа» нужно оставить заявку на сайте и выложить в соцсеть с хештегом #суперпапаРФ фото или видео не позднее 12 июня. Сочинение должно быть в формате Word или PDF и содержать не более 1500 символов.

По всем вопросам организации и проведения конкурсов можно обращаться на электронную почту. Добавим, итоги конкурсов объявят 20 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU