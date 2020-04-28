В Мегионе приступили к обработке города против клещей
В Мегионе начались сезонные работы по противоклещевой обработке территории.
- В первую очередь обработке обрабатывают скверы, газоны центральных улиц, кладбища, памятники, площадь Аллеи Славы и другие места массового пребывания людей, а также объекты образования, культуры и спорта, - пояснили в пресс-службе администрации Мегиона.
Отмечается, что всего будет охвачена территория площадью 51 га, из них 23,27 га – места общего пользования, 27,73 га – территория бюджетных организаций.
- Все клещи весной находятся в основном в травяной подстилке, а не на деревьях, как многие думают. Поэтому особо тщательно на первом этапе обрабатывается поверхность газонов, - пояснили специалисты.
Все работы проводятся в основном ночью для безопасности людей.
ИСТОЧНИК KP.RU