28 Апр 2020 2020-04-28T15:52:11+03:00

В Мегионе приступили к обработке города против клещей Фото: pixabay.com

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В Мегионе начались сезонные работы по противоклещевой обработке территории.

- В первую очередь обработке обрабатывают скверы, газоны центральных улиц, кладбища, памятники, площадь Аллеи Славы и другие места массового пребывания людей, а также объекты образования, культуры и спорта, - пояснили в пресс-службе администрации Мегиона.

Отмечается, что всего будет охвачена территория площадью 51 га, из них 23,27 га – места общего пользования, 27,73 га – территория бюджетных организаций.

- Все клещи весной находятся в основном в травяной подстилке, а не на деревьях, как многие думают. Поэтому особо тщательно на первом этапе обрабатывается поверхность газонов, - пояснили специалисты.

Все работы проводятся в основном ночью для безопасности людей.

ИСТОЧНИК KP.RU