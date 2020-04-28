2020-04-28T15:31:01+03:00
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Заместитель губернатора Югры Андрей Зобницев: «По традиции северяне выручают друг друга»

Он рассказал о том, как планировали спецрейс из Индонезии и Таиланд в Югру
Ирина Ромашкина
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Всего в Россию спецрейсом авиакомпании «ЮТэйр» из Индонезии и Таиланда доставлено 190 человек. Фото: правительство ЮгрыВсего в Россию спецрейсом авиакомпании «ЮТэйр» из Индонезии и Таиланда доставлено 190 человек. Фото: правительство Югры
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100 жителей Югры, 58 – юга Тюменской области, 25 – Ямало-Ненецкого автономного округа, а также других регионов России, в основном семьи с детьми дошкольного возраста, прибыли в Сургут сегодня утром, 28 апреля. Самолет приземлился в 8:40. По словам заместителя губернатора Югры Андрея Зобницева, все пассажиры благополучно перенесли перелет.

Всего спецрейсом авиакомпании «ЮТэйр» из Индонезии и Таиланда доставлено 190 человек. Эта эвакуация – инициатива губернатора Югры Натальи Комаровой, пояснил Зобницев. Об этом он рассказал на брифинге по возвращении земляков из Азии.

– Это уникальный опыт планирования сложного маршрута и подготовки воздушного судна и подготовки маршрута в столь короткий период. Такого опыта у нас не было. По традиции северяне выручают друг друга: после того, как губернатор поручила организовать вывоз из заграницы наших земляков, авиакомпания UTair в кратчайшие сроки буквально в течение суток подготовила воздушное судно и приступила к согласованию пролета этого воздушного судна. Помимо посадки, маршрут подлежал согласованию со всеми странами, над территорией которых будет двигаться воздушное судно. Эта задача была крайне не проста, поскольку по всему миру сегодня транспортное сообщение ограничено и готовность авиакомпании UTair и правительство ХМАО откликнуться на обращение главы МИДа и вывезти еще россиян с Фиджи не увенчалось успехом, поскольку в последний момент авиационные власти Фиджи запретили посадку на острове, – рассказал Зобницев.

Однако на борт долгожданного самолета в Россию все же поднялись все, кто был в списках – в том числе и животные. Об их судьбе наблюдали в соцсетях многие югорчане.

– Две кошки и собака благополучно добрались до Сургута. У них нет признаков заражения, и они последуют за своими хозяевами, – улыбнулся замглавы.

В тесном сотрудничестве с коллегами Ямало-Ненецкого автономного округа и юга Тюменской области организован трасфер для жителей соседних регионов, а также обеспечено взаимодействие органов ГИБДД трех субъектов. До границы ХМАО их сопроводили экипажи ГИБДД.

Заместитель губернатора Югры Андрей Зобницев рассказал, как готовили спецрейс.Замглавы Андрей Зобницев рассказал об особенностях спецборта. Одно из существенных отличий – пассажиры не платили за перелет. Все бремя затрат взял на себя Фонд развития Югры, финансовые расходы готовы разделить коллеги с Ямала и юга Тюменской области.Ирина Ромашкина

ИСТОЧНИК KP.RU

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