2020-04-28T15:20:16+03:00
Общество

Многодетная мать из Нижневартовска шьет маски для детей-инвалидов

Движение «Матери России» в городе объединяет около 800 семей
Руслан Савинов
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Многодетная мать из Нижневартовска шьет маски для детей-инвалидовМногодетная мать из Нижневартовска шьет маски для детей-инвалидов
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Югра присоединилась к всероссийскому проекту «Подари маску»: это часть благотворительной акции ОНФ #МЫВМЕСТЕ.

- Участники движения «Матери России» шьют маски, чтобы вручить их нуждающимся, - пояснили содержание акции организаторы.

Так, многодетная мама Наталья Рамкус в Нижневартовске пошила первую партию масок. Известно, что средства защиты бесплатно передали семьям с детьми-инвалидами, многодетным семьям с несовершеннолетними, ветеранам ВОВ и пожилым, живущим поблизости.

Отметим, что в Нижневартовске движение «Матери России» объединяет более 800 семей, многодетных и с детьми-инвалидами. Почти 150 из них требуется помощь в период пандемии коронавируса. О том, как поддержать югорчан можно узнать на сайте мывместе2020.рф, нажав кнопку «Подари маску».

ИСТОЧНИК KP.RU

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