2020-04-29T05:01:15+03:00
Общество

Погода в Югре 29 апреля: дождь с грозой

Температура днем поднимется до +9 градусов
Руслан Савинов
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Погода в Югре 29 апреля: дождь с грозойПогода в Югре 29 апреля: дождь с грозойФото: pixabay.com
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В Ханты-Мансийском автономном округе в среду, 29 апреля, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами кратковременные дожди, днем в южной половине округа грозы. Ветер юго-восточный 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +4, +9 градусов, днем +11, +16 градусов.

В Ханты-Мансийске будет небольшая облачность с прояснениями. Синоптики обещают кратковременный дождь. Ветер восточный, юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +12, +14 градусов.

В Сургуте станет пасмурно и ожидается сильный дождь с грозой. Ветер северо-восточный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +9, +11 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется пасмурный день и сильный дождь с грозой. Ветер восточный 4-5 метров в секунду. Температура воздух днем составит +12, +14 градусов.

На Руси этот день называли «Арина — «урви берега». По погоде отмечали: высаживая молодую капусту, крестьянки приговаривали «Не будь голенаста, будь пузата».

ИСТОЧНИК KP.RU

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