2020-04-28T14:55:17+03:00
Общество

Курьерам доставки товаров в Югре детально прописали порядок работы

Разносчикам строго запрещено заходить в квартиру покупателя
Руслан Савинов
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Курьерам доставки товаров в Югре детально прописали порядок работыКурьерам доставки товаров в Югре детально прописали порядок работыФото: pixabay.com
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Региональный оперштаб ХМАО утвердил порядок курьерской доставки продовольственных, непродовольственных и иных товаров в условиях пандемии.

- Так, руководители организаций служб доставки должны обеспечить измерение температуры тела, не допускать к работе персонал с симптомами ОРВИ, проводить уборку всех помещений каждые два часа, использовать в помещениях оборудование для обеззараживания воздуха, - пояснили власти региона.

Работодатель обязан обеспечить курьера запасом медицинских масок и одноразовыми перчатками, дезинфицирующими салфетками, антисептиками для обработки рук и прочими средствами защиты.

Отмечается, что курьерам запрещено заходить в квартиру покупателя. Кроме того, они должны минимизировать прикосновения к различным поверхностям

Напомним, что покупателям рекомендовано осуществлять предварительную оплату заказа либо безналичным способом по факту доставки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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