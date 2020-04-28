2020-04-28T15:37:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Мария Захарова: Югра образцово организовала эвакуацию россиян из-за рубежа

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала усилия югорских властей колоссальными
Ирина Ромашкина
Поделиться:
Одно из существенных отличий – пассажиры не платили за перелет. Фото: правительства ЮгрыОдно из существенных отличий – пассажиры не платили за перелет. Фото: правительства Югры
Изменить размер текста:

Спецрейс авиакомпании «ЮТэйр», организованный по инициативе губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой, в 8:40 доставил в Сургут 190 жителей «тюменской матрёшки», а также жителей других субъектов страны. Россиян эвакуировали из Индонезии и Таиланда.

К сожалению, поручение МИДа выполнить не удалось: глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров велел забрать с Фиджи соотечественников. Однако в последний момент рейс на остров отменили. Несмотря на это, официальный представитель МИД Мария Захарова в своем «Фейсбуке» заявила, что ее впечатлила работы югорской команды.

– Даже не знаю, как его описать. Без преувеличения колоссальные усилия, людские ресурсы, удивительная концентрация воли и надежды – все это, чтобы за один раз вывезти наших граждан из Таиланда, Индонезии и Фиджи. Переписка и согласование между федеральными ведомствами, регионами, перевозчиками не прекращалась даже ночью, – рассказала она. – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра не просто удивил, а окрылил – целая команда во главе с губернатором Натальей Комаровой выложилась на все 200%, чтобы не только вывезти жителей своего региона и соседей, но и откликнуться на настоящий крик о помощи тех людей, которые в Сургуте едва ли когда-то бывали. Югра сделала это просто потому, что не могла иначе. Такие простые слова, но такое понятное и настоящее объяснение.

По словам Захаровой, авиакомпания «ЮТэйр» отправила сразу три сдвоенных экипажа, чтобы обеспечить выполнение требований принимающей стороны. Это беспрецедентно, отметила она.

– В общем, наши не подвели, и до Фиджи оставался один шаг. Но подвели фиджийцы, отказавшись пустить на свою землю иностранное воздушное судно. Но мы не сдаемся, – написала Мария Захарова.

О том, как готовился спецрейс, рассказал заместитель губернатора Югры Андрея Зобницева. Он поблагодарил коллег с ЯНАО и юга Тюменской области, а также команду Югры, которая сумела организовать поручение губернатора в столь короткие сроки.

– Безмерная благодарность Татьяне Алексеевне Голиковой, поскольку на каждое обращение Натальи Владимировны следовала немедленная реакция. Сотрудники МИДа активно участвовали во всех согласованиях. Мы имели контактные данные работников консульств во всех трех государствах. Это позволяло нам оперативно получать все разрешения. Оперативно работал Минкомсвязь. Без списков, которые сотрудники Минкомсвязи передают в Росавиацию, наш борт бы не был поставлен в план, – сообщил он.

Замглавы рассказал об особенностях спецборта. Одно из существенных отличий – пассажиры не платили за перелет. Все бремя затрат взял на себя Фонд развития Югры, финансовые расходы готовы разделить коллеги с Ямала и юга Тюменской области.

– На рейсах других авиакомпаний граждане РФ, не подтвердившие наличие обратного билета, вывозятся за плату. Посовещавшись, мы тоже приняли решение, что для югорчан мы не будет выставлять таких условий. Доставка до Сургута как югорчан, так и жителей других регионов осуществлена бесплатно, – сообщил Зобницев. – Мы вывезли всех югорчан, которые находились в бедственной ситуации и желали вернуться в Югру. На вывозных рейсах Росавиации вывозят только тех туристов, которые въехали в страну пребывания в текущем году. Мы не стали делить югорчан на эти категории и вывезли всех.

Правительство Югры сопровождает каждую семью, которая находится за границей. По состоянию на 15 апреля 390 югорчан оказались запертыми в 46 странах мира. Наибольшее количество находилось в Индонезии и Таиланде. В дальнейшем чартеры отправлять не будут. Далее югорчане будут возвращаться вывозными рейсами Росавиации. Часть из них уже прибыла в Новосибирск и проходит обсервацию там, часть в Екатеринбурге. Сегодня также прибыли 28 югорчан в Екатеринбург из Бишкека.

- Мы сопровождаем каждую семью, находящуюся за пределами России. Мы знаем всех поименно, – сказал Андрей Зобницев.

Заместитель губернатора Югры Андрей Зобницев рассказал, как готовили спецрейс.Замглавы Андрей Зобницев рассказал об особенностях спецборта. Одно из существенных отличий – пассажиры не платили за перелет. Все бремя затрат взял на себя Фонд развития Югры, финансовые расходы готовы разделить коллеги с Ямала и юга Тюменской области.Ирина Ромашкина

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пьяный вартовчанин украл у знакомого циркулярную пилу
Югорчан приглашают принять участие онлайн - фестивале «Папин день»
В Мегионе приступили к обработке города против клещей
Заместитель губернатора Югры Андрей Зобницев: «По традиции северяне выручают друг друга»
Регоператор ХМАО призвал усилить внимание к отходам вне границ населенных пунктов
Многодетная мать из Нижневартовска шьет маски для детей-инвалидов
Мария Захарова: Югра образцово организовала эвакуацию россиян из-за рубежа
Курьерам доставки товаров в Югре детально прописали порядок работы
Работодатель в Сургуте задолжал сотрудникам четыре миллиона рублей
В Сургуте внесли изменения в стратегию города
Еще девять югорчан излечились от коронавируса
Сургутский ОМОН задержал рыбаков – нарушителей самоизоляции
Большинство новых случаев коронавируса зафиксированы в Ханты-Мансийском районе»
Госавтоинспекторы ХМАО за неделю выявили почти полторы сотни пьяных водителей
Культурная онлайн-программа на 28 апреля для югорчан на самоизоляции
В Югре подготовили 21 объект для изоляции
Уникальными арт-объектами украсили Нижневартовск к юбилею Победы
Пожарные Нижневартовска спасли двух человек из горящей квартиры
В Лянторе выбрали участок под строительство будущего приюта для бездомных животных
Пара урайцев, угрожая ножом, завладели чужим автомобилем
Психолога в Нефтеюганске признали одной из лучших в России
Сургутский водитель на «Рено» сбил девочку, катившуюся на самокате
В Урае начали ямочный ремонт автодорог
В Югре превысили план по организации коек для госпитализации пациентов с коронавирусом
Жители Югры могут купить квартиры по льготной ипотеке
Нефтеюганск обработают против клещей
Погода в Югре 28 апреля: дождь и туман с утра