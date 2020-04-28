Мария Захарова: Югра образцово организовала эвакуацию россиян из-за рубежа

28 Апр 2020 2020-04-28T15:37:08+03:00

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Спецрейс авиакомпании «ЮТэйр», организованный по инициативе губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой, в 8:40 доставил в Сургут 190 жителей «тюменской матрёшки», а также жителей других субъектов страны. Россиян эвакуировали из Индонезии и Таиланда.

К сожалению, поручение МИДа выполнить не удалось: глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров велел забрать с Фиджи соотечественников. Однако в последний момент рейс на остров отменили. Несмотря на это, официальный представитель МИД Мария Захарова в своем «Фейсбуке» заявила, что ее впечатлила работы югорской команды.

– Даже не знаю, как его описать. Без преувеличения колоссальные усилия, людские ресурсы, удивительная концентрация воли и надежды – все это, чтобы за один раз вывезти наших граждан из Таиланда, Индонезии и Фиджи. Переписка и согласование между федеральными ведомствами, регионами, перевозчиками не прекращалась даже ночью, – рассказала она. – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра не просто удивил, а окрылил – целая команда во главе с губернатором Натальей Комаровой выложилась на все 200%, чтобы не только вывезти жителей своего региона и соседей, но и откликнуться на настоящий крик о помощи тех людей, которые в Сургуте едва ли когда-то бывали. Югра сделала это просто потому, что не могла иначе. Такие простые слова, но такое понятное и настоящее объяснение.

По словам Захаровой, авиакомпания «ЮТэйр» отправила сразу три сдвоенных экипажа, чтобы обеспечить выполнение требований принимающей стороны. Это беспрецедентно, отметила она.

– В общем, наши не подвели, и до Фиджи оставался один шаг. Но подвели фиджийцы, отказавшись пустить на свою землю иностранное воздушное судно. Но мы не сдаемся, – написала Мария Захарова.

О том, как готовился спецрейс, рассказал заместитель губернатора Югры Андрея Зобницева. Он поблагодарил коллег с ЯНАО и юга Тюменской области, а также команду Югры, которая сумела организовать поручение губернатора в столь короткие сроки.

– Безмерная благодарность Татьяне Алексеевне Голиковой, поскольку на каждое обращение Натальи Владимировны следовала немедленная реакция. Сотрудники МИДа активно участвовали во всех согласованиях. Мы имели контактные данные работников консульств во всех трех государствах. Это позволяло нам оперативно получать все разрешения. Оперативно работал Минкомсвязь. Без списков, которые сотрудники Минкомсвязи передают в Росавиацию, наш борт бы не был поставлен в план, – сообщил он.

Замглавы рассказал об особенностях спецборта. Одно из существенных отличий – пассажиры не платили за перелет. Все бремя затрат взял на себя Фонд развития Югры, финансовые расходы готовы разделить коллеги с Ямала и юга Тюменской области.

– На рейсах других авиакомпаний граждане РФ, не подтвердившие наличие обратного билета, вывозятся за плату. Посовещавшись, мы тоже приняли решение, что для югорчан мы не будет выставлять таких условий. Доставка до Сургута как югорчан, так и жителей других регионов осуществлена бесплатно, – сообщил Зобницев. – Мы вывезли всех югорчан, которые находились в бедственной ситуации и желали вернуться в Югру. На вывозных рейсах Росавиации вывозят только тех туристов, которые въехали в страну пребывания в текущем году. Мы не стали делить югорчан на эти категории и вывезли всех.

Правительство Югры сопровождает каждую семью, которая находится за границей. По состоянию на 15 апреля 390 югорчан оказались запертыми в 46 странах мира. Наибольшее количество находилось в Индонезии и Таиланде. В дальнейшем чартеры отправлять не будут. Далее югорчане будут возвращаться вывозными рейсами Росавиации. Часть из них уже прибыла в Новосибирск и проходит обсервацию там, часть в Екатеринбурге. Сегодня также прибыли 28 югорчан в Екатеринбург из Бишкека.

- Мы сопровождаем каждую семью, находящуюся за пределами России. Мы знаем всех поименно, – сказал Андрей Зобницев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/775914" frameborder="0"></iframe> Заместитель губернатора Югры Андрей Зобницев рассказал, как готовили спецрейс.Замглавы Андрей Зобницев рассказал об особенностях спецборта. Одно из существенных отличий – пассажиры не платили за перелет. Все бремя затрат взял на себя Фонд развития Югры, финансовые расходы готовы разделить коллеги с Ямала и юга Тюменской области.Ирина Ромашкина

ИСТОЧНИК KP.RU