Работодатель в Сургуте задолжал сотрудникам четыре миллиона рублей
Правоохранители Сургута проверили соблюдение трудового законодательства в в организации «ЕРС» на факт своевременной выплаты зарплаты работникам.
- Установлено, что организация несвоевременно выплатила 25 работникам зарплату за январь 2020 года в размере 4 миллиона рублей, - пояснили в пресс-службе
Прокуратура Сургута гендиректору общества внесла представление: виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, прокуратура в отношении юрлица и его руководителя возбудила дела об административных правонарушениях по статье «Невыплата в установленный срок заработной платы». Известно, что виновные лица оштрафованы на общую сумму 40 тысяч рублей.
Добавим, что работникам также выплачена компенсация за дни задержки выплаты зарплаты.
ИСТОЧНИК KP.RU