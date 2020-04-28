2020-04-28T14:40:59+03:00
Происшествия

Работодатель в Сургуте задолжал сотрудникам четыре миллиона рублей

Потребовалось вмешательство прокураторы
Руслан Савинов
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Работодатель в Сургуте задолжал сотрудникам четыре миллиона рублейРаботодатель в Сургуте задолжал сотрудникам четыре миллиона рублейФото: pixabay.com
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Правоохранители Сургута проверили соблюдение трудового законодательства в в организации «ЕРС» на факт своевременной выплаты зарплаты работникам.

- Установлено, что организация несвоевременно выплатила 25 работникам зарплату за январь 2020 года в размере 4 миллиона рублей, - пояснили в пресс-службе

Прокуратура Сургута гендиректору общества внесла представление: виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, прокуратура в отношении юрлица и его руководителя возбудила дела об административных правонарушениях по статье «Невыплата в установленный срок заработной платы». Известно, что виновные лица оштрафованы на общую сумму 40 тысяч рублей.

Добавим, что работникам также выплачена компенсация за дни задержки выплаты зарплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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