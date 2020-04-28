2020-04-28T14:29:54+03:00
Общество

В Сургуте внесли изменения в стратегию города

Изменился и план реализации «Стратегия 2030»
Руслан Савинов
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В Сургуте внесли изменения в стратегию городаВ Сургуте внесли изменения в стратегию городаФото: pixabay.com
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В Сургуте состоялось заседание координационного штаба по стратегическому управлению города. Подробнее о его итогах сообщили сургутские власти.

- Рассмотрены проекты внесения изменений в стратегию города и план по ее реализации. Также рассмотрены предложения по изменениям на рабочих группах по направлению развития, - сообщили в пресс-службе администрации города.

Добавим, что градоначальник Вадим Шувалов поручил провести совет по стратегическому управлению в заочной форме не позднее 29 апреля.

Напомним, что в ХМАО действует режим повышенной готовности по причине пандемии коронавируса. В это время городские власти используют формат видеоконференцсвязи для решения текущих вопросов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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