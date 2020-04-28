В Сургуте внесли изменения в стратегию города
В Сургуте состоялось заседание координационного штаба по стратегическому управлению города. Подробнее о его итогах сообщили сургутские власти.
- Рассмотрены проекты внесения изменений в стратегию города и план по ее реализации. Также рассмотрены предложения по изменениям на рабочих группах по направлению развития, - сообщили в пресс-службе администрации города.
Добавим, что градоначальник Вадим Шувалов поручил провести совет по стратегическому управлению в заочной форме не позднее 29 апреля.
Напомним, что в ХМАО действует режим повышенной готовности по причине пандемии коронавируса. В это время городские власти используют формат видеоконференцсвязи для решения текущих вопросов.
ИСТОЧНИК KP.RU