28 Апр 2020 2020-04-28T14:29:54+03:00

В Сургуте внесли изменения в стратегию города Фото: pixabay.com

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В Сургуте состоялось заседание координационного штаба по стратегическому управлению города. Подробнее о его итогах сообщили сургутские власти.

- Рассмотрены проекты внесения изменений в стратегию города и план по ее реализации. Также рассмотрены предложения по изменениям на рабочих группах по направлению развития, - сообщили в пресс-службе администрации города.

Добавим, что градоначальник Вадим Шувалов поручил провести совет по стратегическому управлению в заочной форме не позднее 29 апреля.

Напомним, что в ХМАО действует режим повышенной готовности по причине пандемии коронавируса. В это время городские власти используют формат видеоконференцсвязи для решения текущих вопросов.

ИСТОЧНИК KP.RU