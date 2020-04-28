Еще девять югорчан излечились от коронавируса
На заседании оперативного регионального штаба прозвучала информация о том, сколько людей готовят к выписке в связи с выздоровлением после коронавируса.
- Ожидаем, что по итогам сегодняшнего дня, 28 апреля, будут выписаны в связи с выздоровлением еще девять человек, - заявил директор департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Добровольский.
Таким образом, в сумме в Югре количество выздоровевших на сегодня составит 65 человек.
- Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. При первых признаках заболевания звоните на горячую линию: 8 800 301 68 88, - напоминают работники сферы здравоохранения.
Напомним, что число заболевших коронавирусом в ХМАО на 28 апреля 2020 года: 335 человек, за сутки зафиксировано 42 новых случая.
ИСТОЧНИК KP.RU
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