2020-04-28T13:16:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще девять югорчан излечились от коронавируса

Общее число выздоровевших в регионе - 65 человек
Руслан Савинов
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Еще девять югорчан излечились от коронавирусаЕще девять югорчан излечились от коронавирусаФото: pixabay.com
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На заседании оперативного регионального штаба прозвучала информация о том, сколько людей готовят к выписке в связи с выздоровлением после коронавируса.

- Ожидаем, что по итогам сегодняшнего дня, 28 апреля, будут выписаны в связи с выздоровлением еще девять человек, - заявил директор департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Добровольский.

Таким образом, в сумме в Югре количество выздоровевших на сегодня составит 65 человек.

- Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. При первых признаках заболевания звоните на горячую линию: 8 800 301 68 88, - напоминают работники сферы здравоохранения.

Напомним, что число заболевших коронавирусом в ХМАО на 28 апреля 2020 года: 335 человек, за сутки зафиксировано 42 новых случая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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