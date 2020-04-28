2020-04-28T13:05:31+03:00
Общество

Сургутский ОМОН задержал рыбаков – нарушителей самоизоляции

Также временно запрещено ловить рыбу
Руслан Савинов
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Сургутский ОМОН задержал рыбаков – нарушителей самоизоляции. Фото из соцсети "ВКонтакте" из паблика "ЧС Тюмень".Сургутский ОМОН задержал рыбаков – нарушителей самоизоляции. Фото из соцсети "ВКонтакте" из паблика "ЧС Тюмень".
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В Сургуте сотрудники ОМОН помешали незаконной рыбалке рядом с техническими водами ГРЭС: за некоторыми рыбаками даже пришлось устроить погоню.

Видеоролик с погоней за рыбаками появился в соцсети «ВКонтакте» и уже приобрел вирусную популярность. На кадрах видно, как мужчина с автоматом наперевес догоняет рыбака.

Югорчанам, напомнили, что в регионе установлен режим повышенной готовности предусматривающий самоизоляцию на время пандемии коронавируса.

Известно, что заядлых рыбаков регулярно обнаруживают и сотрудники региональной Рыбоохраны: они проводят профилактические рейды и штрафуют нарушителей.

Виновным грозит два штрафа: за нарушение изоляции, а второй – за рыбалку, которая временно запрещена.

Добавим, что в ХМАО по причине метания икры рыбой добыча водных ресурсов запрещена до 31 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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