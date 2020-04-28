Сургутский ОМОН задержал рыбаков – нарушителей самоизоляции
В Сургуте сотрудники ОМОН помешали незаконной рыбалке рядом с техническими водами ГРЭС: за некоторыми рыбаками даже пришлось устроить погоню.
Видеоролик с погоней за рыбаками появился в соцсети «ВКонтакте» и уже приобрел вирусную популярность. На кадрах видно, как мужчина с автоматом наперевес догоняет рыбака.
Югорчанам, напомнили, что в регионе установлен режим повышенной готовности предусматривающий самоизоляцию на время пандемии коронавируса.
Известно, что заядлых рыбаков регулярно обнаруживают и сотрудники региональной Рыбоохраны: они проводят профилактические рейды и штрафуют нарушителей.
Виновным грозит два штрафа: за нарушение изоляции, а второй – за рыбалку, которая временно запрещена.
Добавим, что в ХМАО по причине метания икры рыбой добыча водных ресурсов запрещена до 31 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU